В КНДР назвали блефом заявления США об успешных испытаниях по перехвату ракет

Заявления США об успешных испытаниях по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) являются блефом и военной провокацией, заявил представитель стратегических войск Корейской народной армии в интервью северокорейскому Центральному телеграфному агентству.

«Сейчас США блефуют, заявляя об успехе в испытаниях по перехвату МБР, но мы считаем это тщеславной горячностью США, которые находятся в отчаянном положении. США не должны думать, что они могут выдержать ливень ядерного удара наших стратегических сил и сохранить жизнь. Игра с огнем ядерной войны администрации Трампа только ускорит самую большую беду в истории — превращение США в пепел», — заявил собеседник агентства.

Ранее США сообщили об успешном испытании ракеты, которая способна перехватывать МБР. Система противоракетной обороны размещена в Калифорнии, она поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океане.