На МКАД задержаны трое дальнобойщиков

На шестом километре МКАД задержаны трое дальнобойщиков — Михаил Курбатов, Алексей Борисов и Юрий Буканов. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на волонтера, позвонившего на горячую линию. Задержанных доставили в отдел МВД по району Вешняки. Задержание произошло на стоянке дальнобойщиков.

Напомним, в марте дальнобойщики начали всероссийскую бессрочную стачку, требуя отмены «Платона». Организаторы стачки заверяют, что с повышением тарифа она не связана: участники не платили и не будут платить сбор ни по какому тарифу, они считают систему обманом и требуют ее отмены.

Кроме отмены «Платона» у бастующих были и политические требования: отставка правительства и объявление вотума недоверия президенту. То, что стачка началась на следующий день после акции протеста Алексея Навального против коррупции 26 марта, подчеркнуло ее политический характер.