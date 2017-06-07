Путин подписал закон, запрещающий депутатам несогласованные митинги

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий депутатов всех уровней уведомлять органы власти о встречах с избирателями, если они проводятся в формате публичных мероприятий - митингов, шествий и демонстраций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что проведение встреч депутата Госдумы с избирателями в форме публичных мероприятий «осуществляется в соответствии с законодательством о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Это предполагает подачу соответствующего уведомления в органы власти. При этом согласовываются время и место проведения акции.

Срок подачи такого уведомления для депутатов будет сокращенным по сравнению со стандартной организацией публичных мероприятий. В настоящее время направлять уведомление о проведении публичного мероприятия нужно не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня его проведения. Для депутатов этот срок составит пять дней.

В законе также прописывается, что встречи депутатов с избирателями проводятся «в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи». Уведомление органов исполнительной власти субъекта федерации или органов местного самоуправления о таких встречах с избирателями не требуется.

Пока федеральный закон разрешал депутатам встречи с избирателями без согласований, в Петербурге этим пользовались организаторы акций протеста против передачи РПЦ Исаакиевского собора, в Москве – противники введения системы «Платон». В декабре 2016 г. единороссы Мосгордумы приняли закон, обязывающий московских депутатов уведомлять власти о своих публичных встречах, а заксобрание Санкт-Петербурга (ЗС) 1 февраля одобрило в первом чтении аналогичный законопроект для своих депутатов. Под видом встречи с избирателями депутаты «могут устроить майдан», сказал тогда журналистам лидер фракции единороссов в ЗС Александр Тетердинко.