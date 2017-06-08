30 членов РАН выступили против поправок в закон о выборах президента академии

Уже более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров Российской академии наук подписали письмо с выражением протеста против поправок в закон, которые ограничат тремя число кандидатов в президенты РАН. Письмо будет направлено в Госдуму, сообщил ТАСС физик, академик Владимир Захаров, входящий в неформальное академическое сообщество «Клуб 1 июля». По его словам, это мнение всего клуба. Там также считают бестактным положение в поправках о том, что «кандидаты должны быть согласованы с начальством».

Среди подписавшихся физик Михаил Данилов, возглавлявший ранее Институт теоретической и экспериментальной физики, историк Аскольд Иванчик, занимающий пост научного руководителя отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН, директор Института географии РАН Ольга Соломина. Поправку об определении победителя среди кандидатов на выборах простым большинством голосов и утверждение его на пост президента академии президентом России подписанты письма поддерживают.

6 июня четверо депутатов-единороссов внесли в Думу поправки в закон о науке, которые изменяют правила избрания президента академии. В частности, они предложили избирать президента РАН «из числа не более трех согласованных правительством Российской Федерации кандидатов сроком на пять лет». Авторы поправок - Вячеслав Никонов, Николай Герасименко, Геннадий Онищенко и Гаджимет Сафаралиев. По словам Никонова, законпроект разработан с учетом предложений академического сообщества и, в случае его принятия, он позволит региональным отделениям и группам членов РАН выдвигать кандидатов на руководящие должности.

Предложение ограничить число кандидатов в президенты РАН тремя главный ученый секретарь Академии Михаил Пальцев назвал «несколько неожиданным». «При встрече с президентом России и при обсуждении в академических кругах мы исходили из того, что кто будет выдвинут, тот и будет представлен, и критерии, по которым могут быть выдвинуты кандидаты, не обсуждались, - говорил он ТАСС. - Это инициатива депутатского корпуса».

И. о. президента РАН Валерий Козлов в начале июня заявлял, что РАН просит Госдуму внести в закон о науке три поправки, касающиеся выборов. Во-первых, это возможность избирать президента РАН простым большинством голосов, а не 2/3 голосов, как это зафиксировано сейчас. Во-вторых, ввести процедуру согласования кандидатов на пост президента РАН с правительством, в-третьих - зафиксировать, что избранного общим собранием президента РАН должно утверждать не правительство, а президент России.