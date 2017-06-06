В Госдуму внесен законопроект о новых правилах избрания руководства РАН

В Госдуму внесен законопроект о новых правилах избрания руководства Российской академии наук (РАН), сообщает официальный сайт нижней палаты парламента во вторник. Авторами инициативы выступили Вячеслав Никонов, Николай Герасименко, Геннадий Онищенко и Гаджимет Сафаралиев.

В основу документа легли предложения академического сообщества, заявлял ранее председатель комитета Госдумы по образованию и науки Вячеслав Никонов. В частности, законопроект позволяет региональным отделениям и группам членов РАН выдвигать кандидатов на руководящие должности, отмечал он.

И. о. президента РАН Валерий Козлов заявлял, что РАН просит Госдуму внести в закон о науке три поправки, касающиеся выборов. Во-первых, это возможность избирать президента РАН простым большинством голосов, а не 2/3 голосов, как это зафиксировано сейчас. Во-вторых, ввести процедуру согласования кандидатов на пост президента РАН с правительством, и в-третьих, зафиксировать, что избранного общим собранием президента РАН должно утверждать не правительство, а президент России.