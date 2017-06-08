«Росгосстрах» оценил в 25 млн рублей ущерб от майской бури в Москве

«Росгосстрах» предварительно оценил в 25 млн руб. ущерб от ураганного ветра, который обрушился на столичный регион днем 29 мая. Как передает ТАСС, ущерб домам и имуществу клиентов компании оценивается в 19 млн руб., ущерб автовладельцам, застраховавшимся по КАСКО, - в 6 млн руб. Пока региональный центр урегулирования компании принял около 450 заявлений от потерпевших.

«Если заявленный ущерб незначительный, то выплата производится по упрощенной системе. Если требуется оценка ущерба, то наши представители проводят осмотр в кратчайшие сроки. Мы сейчас задействовали все ресурсы, чтобы максимально оперативно сделать свою работу», - прокомментировал ситуацию замдиректора по клиентскому сервису филиала «Росгосстраха» в Москве и Московской области Виктор Хорошев.

29 мая днем в столичном регионе резко понизилась температура, поднялся сильный ветер со скоростью при порывах до 31 м/с, шквалистый ветер сопровождался дождем и градом. В Москве погибли 10 человек, в Подмосковье - шесть.