Россия уничтожила все запасы отравляющего газа зарин

Все хранившиеся в России запасы боевого отравляющего вещества зарин уничтожены, сообщил «Интерфаксу» начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин. Также, по его словам, было уничтожено 98,9% запасов отравляющих веществ.

«В России уничтожено 39 528 т боевых отравляющих веществ из имевшихся 40 000, что составляет 98,9%», - пояснил он.

Капашин напомнил, что шесть специально созданных для этого объектов полностью справились с поставленными перед ними задачами, уничтожив местные арсеналы отравляющих веществ, работы продолжаются только на последнем седьмом объекте - в поселке Кизнер в Удмуртии.

«В штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности до конца 2017 г. мы уничтожим и их, - подчеркнул генерал-полковник. - Таким образом, все запасы химического оружия в Российской Федерации будут полностью уничтожены».

По его словам, уничтожение зарина является одним из обязательств международной Конвенции о запрещении химического оружия в рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».