В российском Минобороны сомневаются в наличии Пентагона полной информации по химатакам

США не раскрывают информацию по инциденту в Хан-Шейхуне, где предположительно было применено химическое оружие, просто потому, что никаких доказательств у Вашингона нет, считают в российском военном ведомстве. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, « каждое нарушение международного права, и особенно совершение военной агрессии США против суверенных стран, Пентагон всегда прикрывается наличием неких «бесспорных» доказательств злодеяний. И чем надуманней эти псевдодоказательства, тем более они «секретны».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил о перехвате переговоров сирийских военных и химэкспертов, якобы обсуждавших подготовку к атаке с использованием. «Если американские спецслужбы намерены и дальше держать в секрете якобы имеющиеся у них свидетельства преступлений против человечности, то такие действия могут иметь только одно объяснение, – никаких бесспорных доказательств просто нет», - заявил Конашенков.

В инциденте Запад винит сирийское правительственные войска. В Вашингтоне подозревают, что Россия была в курсе подготовки удара, но подчеркивают, что доказательств этого у них нет.