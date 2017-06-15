Воробьев побывал на свалке в Балашихе после прямой линии Путина

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ведется работа над перенаправлением потоков мусора с полигона «Кучино» в Балашихе.

Он посетил мусорный полигон сразу же после того, как на его работу пожаловались местные жители в ходе прямой линии.

«Задача - "Кучино" тоже закрыть как можно быстрее. Завтра это, к сожалению, сделать не получится, потому что некуда будет везти мусор. Мы работаем над тем, чтобы этот полигон перекрыть и увозить мусор туда, где иная плотность населения», - пояснил губернатор.

По его словам, с 2014 г. закрыт уже 21 полигон из 39. «Сегодня все оставшиеся 18 полигонов трещат по швам. Мусор Москвы и Подмосковья - это порядка 20 млн т, которые по-прежнему утилизируются по старой технологии», - сказал Воробьев.

Полигон находится в отработанном глиняном карьере. На его территории осуществляется размещение твердых бытовых, а также строительных отходов и грунтов из ближайших населенных пунктов и Москвы. Объект эксплуатируется с 1964 г.