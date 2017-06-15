При сносе пятиэтажек Москве придется утилизировать почти 53 млн тонн мусора

Общий объем отходов при демонтаже домов по программе реновации, по предварительным оценкам, может составить 52,8 млн т, сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Когда началось формирование адресного перечня подлежащих сносу домов, мы просчитали, что общий объем образуемых отходов может составить 52,8 млн т. По результатам голосования эта цифра несколько изменится, но мы предполагаем, что совокупные мощности указанных предприятий позволят в полной мере обеспечить утилизацию строительного мусора, в том числе от сноса пятиэтажек», — сказал Бочкарев.

Он отметил, что также прорабатывается несколько предложений по использованию отходов.

«В частности, планируется организовать централизованную приемку черного металла в аккредитованных пунктах, а также использовать железобетонный бой для вторичного применения при изготовлении строительных материалов», — пояснил руководитель департамента.

По словам Бочкарева, сегодня в Москве и Московской области насчитывается более 20 объектов приемки отходов строительства и сноса, в том числе дробилки, мусоросортировочные комплексы, пункты приема металлолома и др.

В конце мая министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявлял, что вопрос переработки и захоронения в Подмосковье отходов от столичных пятиэтажек будет проработан властями двух регионов.

«Мы планируем подписать соглашение с Москвой, гармонизировать нормативную документацию Москвы и Московской области, чтобы понимать, в какую точку будут возить отходы сноса и грунтов», — сказал А. Коган, отметив, что вопрос логистики и выбора технологии для переработки отходов от реновации планируется решить в текущем году.

Коган пояснил, что объем ежегодно захораниваемых в Подмосковье столичных отходов увеличится до 30 млн т: более 13 млн т — отходы от строительства, сноса и грунтов, 10-15 млн т — от реновации и свыше 7 млн т — коммунальные отходы.

«Абсолютно очевидно, что это количество захоранивать нельзя. Его надо перерабатывать», — заявил министр.

По его словам, всего от сноса московских пятиэтажек может быть образовано 63 млн т отходов.

Cпецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщал, что Подмосковье не сможет принять весь строительный мусор, который появится при сносе пятиэтажек в ходе реализации программы реновации жилищного фонда Москвы.

«В Московскую область точно некуда. Полигон мусорный, даже легальный — это непростое инженерное сооружение. Помимо вырывания котлована там нужна специальная оболочка, чтобы не текло в грунт, не попадало в ручейки. Это специальная система вентиляции... Это все не так уж и просто», — сказал Иванов.

Cообщалось также, что в прошлом году Москва отправила на переработку почти полмиллиона тонн строительных отходов, которые образовались в результате сноса пятиэтажек.