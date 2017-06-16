Вице-президент США Майк Пенс нанял специального адвоката для «российского расследования»

Вице-президент США Майк Пенс нанял стороннего адвоката, который будет представлять его интересы в связи с расследованием возможных связей команды Дональда Трампа с Россией. Как передает Reuters, это объявила пресс-служба вице-президента. Помогать Пенсу будет Ричард Каллен, который ранее уже защищал правительственных чиновников в связи со значимыми расследованиями, а сейчас защищает, к примеру, бывшего президента FIFA Йозефа Блаттера, которого подозревают в коррупции. Известно о давнем знакомстве Каллена с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, отмечает Reuters.

На днях американские СМИ сообщили, что руководящий «российским расследованием» ФБР спецпрокурор Роберт Мюллер начал проверять уже самого президента Трампа на предмет возможных попыток помешать правосудию. Трамп в очередной раз назвал обвинения в связях с Россией фальшивкой.

Пенс искал адвоката для «российского расследования» уже несколько недель, провел собеседования с несколькими кандидатами и остановился на Каллене, сказала его пресс-служба. Сам вице-президент намерен заниматься исключительно своей работой и продвижением повестки президента Трампа. Он надеется на скорое разрешение этой проблемы, сказал его пресс-секретарь.