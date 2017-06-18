В США задержаны трое подозреваемых в убийстве школьника из России

Полиция штата Мэриленд задержала троих подозреваемых в причастности к убийству 18-летнего россиянина Артема Зиберова и еще одного школьника. Об этом сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на начальника полиции округа Монтгомери.

Задержанными являются братья Роджер и Эдгар Гарсия и их друг Хосе Янес. Им предъявлены обвинения в убийстве и сговоре с целью убийства.

По версии следствия, Зиберов стал случайной жертвой, целью преступников был его 17-летний друг Шади Наджар. По словам одного из задержанных, до него дошли слухи, что Наджар причастен к ограблению его жены, и он решил отомстить. По другой версии, преступление связано с наркотиками.

Зиберов и Наджар были застрелены 5 июня накануне выпускного вечера в школе. По их автомобилю было выпущено не менее 30 пуль. Оба школьника скончались на месте. Тело Зиберова в ближайшее время отправят в Москву.