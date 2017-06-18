Путин уволил нескольких руководителей региональных управлений МВД, СКР и ФСИН

Президент России подписал указ об освобождении от должности, назначении на должность, увольнении с военной службы и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах.

Указом от должности освобождены руководитель СУ СКР по Ленинградской области генерал-лейтенант юстиции Алексей Маяков, заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Владимир Романюк, начальник УФСИН по Московской области полковник внутренней службы Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

Указом президент также произвел ряд назначений. В частности, как сообщалось ранее, Михаил Черников назначен начальником ГИБДД. Ранее он руководил ГУ МВД по Хабаровскому краю.