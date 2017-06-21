Генпрокурор США нанял частного адвоката

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс стал очередным соратником Трампа, который решил нанять частного адвоката. Как передает Reuters, об этом решении заявила пресс-секретарь минюста США Сара Исгур. Представлять интересы Сешнса будет его давний друг Чарлз Купер. Заключен ли с ним формальный контракт и будет ли он от имени генпрокурора контактировать с участниками «российского расследования», Исгур не уточнила.

В марте Сешнс отстранился от проведения этого расследования после того, как в СМИ появились сообщения о его встречах с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Людей из окружения Трампа проверяют на предмет возможных контактов с представителями руководства России или связанных с ним лиц, на предмет сокрытия таких контактов и на предмет возможных предосудительных шагов в ходе этих встреч и переговоров. Таким образом ФБР и занимающиеся расследованием профильные комитеты палат конгресса выясняют, могли ли иметь место попытки российского вмешательства в президентские выборы 2016 г. в пользу Трампа.

Ранее в июне стало известно, что специального адвоката для «российского расследования» нанял вице-президент США Майк Пенс.