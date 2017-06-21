В московской больнице скончался еще один пострадавший во время урагана 29 мая

Мужчина, пострадавший во время урагана в Москве 29 мая, скончался в одной из столичных больниц, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах города в среду.

«Мужчина 56 лет находился в крайне тяжелом состоянии, врачи безуспешно боролись за его жизнь», - сказал собеседник агентства.

Таким образом, общее число погибших от урагана в Москве выросло до 13 человек.

По информации источника, в настоящее время в больницах Москвы остаются пятеро пострадавших во время урагана, среди них двое мужчин, две женщины и трехлетний ребенок. Они находятся в удовлетворительном состоянии или состоянии средней тяжести.

Беспрецедентный за всю историю метеонаблюдений ураган обрушился на Московский регион 29 мая. Скорость ветра в разных районах города достигала 22-32 м/с. Стихия привела к человеческим жертвам.