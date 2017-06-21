МИД Швеции вызвал российского посла после инцидента с самолетами над Балтийским морем

Посла России в Стокгольме вызвали в МИД Швеции после того, как в понедельник российский Су-27 сопровождал шведский военный самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

По данным шведской стороны, российский истребитель сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.

«В том, что вылетающие на задание шведские самолеты идентифицируются российскими, нет ничего необычного, однако на этот раз действия российского летчика были таковы, что их можно квалифицировать как "особенные", в том числе из-за расстояния между двумя самолетами, которое было крайне незначительно», - цитирует агентство сообщение МИДа.