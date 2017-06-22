К самолету Шойгу над Балтикой приблизился польский F-16

Командование ВС Польши сообщило, что сближение патрульного истребителя F-16 НАТО с российскими самолетами, на борту одного из которых находился министр обороны России Сергей Шойгу, над нейтральными водами Балтийского моря было осуществлено польскими пилотами в соответствии с установленными процедурами. Об этом сообщается на официальном сайте командования.

21 июня была объявлена тревога для двух дежурных польских F-16, которые патрулировали регион Балтийского моря, сообщили польские ВС. Они «перехватили три цели, принадлежащие России». «Первой был невооруженный Ту-154, а двумя остальными - Су-27, оснащенные ракетами "воздух - воздух". Перехват выполнялся в соответствии с процедурами НАТО», - информировало польское оперативное командование.

21 июня истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к самолету министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, но его оттеснил российский истребитель Су-27.

В НАТО заявили, что, когда любой неизвестный самолет приближается к воздушному пространству Североатлантического альянса, НАТО и национальные ВВС поднимаются в небо для отслеживания этих полетов. «Наши действия были стандартными. Обычно, когда самолеты НАТО перехватывают самолет, они визуально идентифицируют его, все время сохраняя безопасное расстояние», — пояснил представитель НАТО.