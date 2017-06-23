Лавров: Россия не против сближения Белоруссии и ЕС

В Москве не возражают против сближения Минска с Европой, но надеются, что это не связано с попытками внести разлад в российско-белорусские отношения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается процесса сближения между Беларусью и Европейским союзом - у нас никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности, это естественное стремление любой страны, в том числе и Российской Федерации, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями», - сказал министр в интервью белорусским СМИ.

Он подчеркнул, что постепенный отказ ЕС от своей санкционной политики в отношении Минска можно только приветствовать. «Надеюсь, что делают они это не для того, чтобы опять попытаться оторвать Беларусь от России, а просто потому, что убедились, что любые санкции - это путь в никуда и ничего хорошего они никогда не приносят, в том числе и тем, кто их заказывает и осуществляет», - подчеркнул Лавров, добавив, что ЕС, Москва и Минск должны сотрудничать «транспарентно, равноправно и откровенно».

Кроме того, Лавров увидел признаки готовности Евросоюза отказаться от нынешней политики в отношении России. «Как только Евросоюз будет готов изменить свою нынешнюю абсолютно тупиковую линию, а такие признаки уже проявляются, мы будем готовы вернуться на путь поступательного развития в интересах и наших граждан, и граждан стран Евросоюза», - сказал он.

По словам Лаврова, есть целый ряд «указаний на то, что осознание абсолютной бесперспективности нынешней линии приходит ко многим членам ЕС, которым уже давно не нравится то, что политику в отношении России формирует русофобское меньшинство».