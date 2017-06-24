Британский парламент подтвердил информацию о хакерской атаке

Парламент Великобритании подтвердил информацию о хакерской атаке на его компьютерные системы. «Мы обнаружили несанкционированные попытки доступа к учетным записям пользователей парламентских сетей и проводим расследование этого продолжающегося инцидента, тесно сотрудничая с национальным центром кибербезопасности», — говорится в сообщении парламента в Twitter.

В заявлении отмечается, что у парламента есть надежные меры для защиты всех учетных записей и систем. Дистанционный доступ к сайту парламента временно ограничен в целях безопасности.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что компьютерная сеть парламента Великобритании подверглась хакерской атаке. Отмечалось, что депутаты не могут воспользоваться удаленным доступом к электронной почте.