МИД России отреагировал на продление санкций Евросоюзом

Продление санкций Евросоюза против России вызывает сожаление, тем более, что они не способны достичь целей Брюсселя в отношениях с Москвой, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков. «Всем давно стало ясно, что санкции контрпродуктивны, что они не способны решить ни одну задачу, которую в плане отношений с Россией ставит ЕС, - сказал он. - Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС».

«Конечно, очередное продление санкций не может вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал», - сказал дипломат.

Совет ЕС в среду, 28 июня, официально продлил экономические секторальные санкции против России на шесть месяцев, до 31 января 2018 г., в связи с ситуацией на востоке Украины. Продление санкций согласовали 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств, в понедельник, 26 июня, пакет санкций был финализирован, а сегодня - официально одобрен. В Евросоюзе дальнейшую судьбу санкций по-прежнему увязывают с выполнением российской стороной минских соглашений.

Санкции, введенные Советом Евросоюза в июле 2014 г., запретили ввоз в Россию технологий и оборудования для работ на арктическом шельфе, запретили работать на шельфе европейским компаниям, а также ограничили компаниям возможность занимать в европейских банках.