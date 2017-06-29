Госдеп разъяснил права граждан шести мусульманских стран на американскую визу

Соискателям американских виз из Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена придется доказать, что у них в США есть близкий родственник, или представить документы о формальных связях с американским юридическим лицом. Новые правила сформулировал и распространил по посольствам и консульствам США госдепартамент. Первым об этом сообщило АР, затем эти правила поступили в редакции и других СМИ. Официально в госдепе комментировать «внутренний документ» отказались, сообщает Reuters. Администрация Дональда Трампа выпустила эти правила на следующий день после того, как Верховный суд США частично отменил запрет президентского исполнительного указа о временном запрете на въезд в США гражданам этих стран. Первый и второй антииммиграционные указы Трампа вызвали протесты общественности и были заблокированы судами, президент же указывал на их необходимость ради защиты страны от приезда потенциальных террористов.

Под близким родственником правила подразумевают родителей, супругов, детей, в том числе взрослых и приемных, братьев и сестер, включая сводных, и супругов детей, передает Reuters. Внуки, бабушки и дедушки, тетки и дядья, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры, женихи и невесты, а также супруги братьев и сестер в этот круг не входят и не являются ближайшими родственниками, говорится в телеграмме госдепа.

Документ о связях с американским юрлицом должен подтверждать, что это формальная связь, созданная обычным путем, а не экстраординарным. Условия о наличии родственников или связей с американским юрлицом действительны и для беженцев из этих шести стран.

Под запрет на въезд не будут попадать добросовестные соискатели студенческих виз, соискатели иммиграционных виз по семейным или рабочим обстоятельствам, лекторы, получившие приглашения выступить перед аудиторией в США, следует из разъяснений госдепартамента. Лица, просто зарезервировавшие номер в отеле, не обладают достаточными основаниями для вывода из-по запрета на въезд.

По данным госдепа, в 2015 г. около 10 500 соискателей виз из Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена получили право на въезд в США через официальную лотерею. Собеседования с соискателями такого рода виз госдеп разрешил продолжать, хотя велика вероятность, что визы им в результате не дадут.