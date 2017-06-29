Суд отклонил иск Дадина к ряду ведомств из-за передачи телеканалу записей из колонии

Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск Ильдара Дадина к ФСИН, Следственному комитету России, Генпрокуратуре и Федеральному казенному управлению (ФКУ) ИК-7. Активист требовал признать незаконными и нарушающими Конвенцию о защите прав человека действия ведомств, которые якобы передали телеканалу РЕН ТВ записи с камер видеонаблюдения в колонии в Карелии, где он отбывал наказание.

«Отказать Дадину во взыскании морального вреда», - приводит ТАСС слова судьи Нелли Рубцовой.

Ранее управление ФСИН по Карелии провело служебную проверку, однако не установило факта передачи третьим лицам видеозаписей с участием активиста. Об этом сообщал представитель Дадина Николай Зборошенко. Также Дадин просил привлечь Минфин в качестве ответчика по иску и взыскать с него 350 000 руб. компенсации.