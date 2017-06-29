Навальному вынесли предупреждение об отмене условного срока

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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) вынесли Алексею Навальному предупреждение о возможной отмене условного срока.

«Сегодня к Навальному в спецприемник приходили сотрудники ФСИН и вынесли предупреждение об отмене условного срока по делу "Кировлеса" и "Ив Роше», – написала пресс-секретарь оппозиционера в Twitter.

Согласно действующему законодательству, осужденный может получить такое предупреждение в случае, если он не соблюдает «возложенные на него судом обязанности». В частности, таким нарушением является нарушение общественного порядка, за которое осужденный привлекался к административной ответственности.