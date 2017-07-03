В России запретили оставлять детей до 7 лет в машине без присмотра взрослых

Правительство запретило оставлять детей в возрасте до 7 лет в машине во время стоянки без присмотра совершеннолетних лиц. Соответствующие изменения внесены в правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Согласно документу, перевозить детей в автомобилях, оборудованных ремнями безопасности, «можно исключительно с их использованием или с использованием детских удерживающих устройств».

Отныне в ПДД «предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, для перевозки детей в возрасте младше семи лет. В свою очередь для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет допускается использование как детских удерживающих устройств, так и ремней безопасности, предусмотренных конструкцией автомобиля».

В ходе испытаний было выявлено, что другие средства (кроме ремней безопасности и детских удерживающих устройств) с высокой вероятностью усугубляют последствия ДТП для ребенка.