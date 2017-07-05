США и Южная Корея провели стрельбы в ответ КНДР

Совместные учебные стрельбы военных США и Южной Кореи были проведены у ее восточного побережья в ответ на запуск баллистической ракеты со стороны КНДР, сообщает Reuters. Госсекретарь Рэкс Тиллерсон заявил о том, что северокорейская ракета была межконтинентальной, и призвал к решительным ответным действиям.

В ходе стрельб применялись американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS (Army Tactical Missile System) и южнокорейские баллистические ракеты малой дальности Hyunmoo II. Пентагон заявил о решимости поддерживать Сеул.