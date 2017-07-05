США не исключают применения к КНДР силы и ужесточения санкций

Вашингтон готов задействовать в отношении Северной Кореи весь спектр возможностей, чтобы защитить от ядерной угрозы себя и своих союзников, заявила представитель США при ООН Никки Хейли на заседании СБ всемирной организации по КНДР. «Одну из наших возможностей составляют наши значительные вооруженные силы. Мы задействуем их, если будет необходимость, но мы бы предпочли не идти в этом направлении», — цитирует ее Reuters.

4 июля Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, которую в США идентифицировали как межконтинентальную. По заявлениям Пхеньяна, она может нести тяжелый ядерный заряд. Лидер КНДР уточнил, что это – подарок янки на День независимости.

Хейли подчеркнула, что США намерены вводить санкции против всех, кто ведет бизнес с КНДР. Речь идет не только о Китае, на который завязана северокорейская внешняя торговля, но и о других странах. «Мы будем работать с Китаем, будем работать с любой страной, которая верит в мир», - заявила Хейли.

В конце июня Госдеп опубликовал доклад о торговле людьми, из которого следовало, что на территории России действуют трудовые лагеря для десятков тысяч северокорейских рабочих. «От 50 000 до 80 000 граждан Северной Кореи работают за границей в качестве подневольных работников, прежде всего в России и Китае. Многие из них работают по 20 часов в день. Их заработная плата не поступает напрямую. Она уходит корейскому правительству, которое, очевидно, конфискует большую ее часть», - пояснял госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, представляя доклад.