«Коммерсантъ»: ИНИОН выселяют из временного помещения

Коллективу Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) предписано в течение недели покинуть занимаемое им здание на ул. Кржижановского. Соответствующее распоряжение поступило 27 июля от директора управления служебными зданиями (подразделение ФАНО) Алексея Павлова, рассказал «Коммерсанту» директор ИНИОНа Илья Зайцев. Для него требование оказалось неожиданным. Оно аргументировано тем, что спецкомиссия из сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии признала здание небезопасным, а покинуть его необходимо «в целях пресечения угрозы жизни и здоровья».

Проверка проводилась в соответствии с постановлением правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов ФАНО, его территориальных органов и подведомственных организаций». Претензии к безопасности высказывались еще в 2011–2012 гг., но ФГУП «УСЗ» все же заключил договор аренды, отмечается в письме Павлова.

Директор ИНИОНа обратился за разъяснениями в ФАНО, но ответа не получил и переезд пока не планирует. «Основания, указанные в письме, мне не кажутся вескими. Куда нам теперь деваться, неизвестно», - посетовал он. Ведущий научный сотрудник ИНИОНа Оксана Киянская на своей странице в Facebook сообщила, что «в здании отрублен интернет и снимают полы».

В пресс-службе ФАНО заявили, что коллектив института предупреждали о временном прибежище. «Руководству были предложены варианты для переезда, которые должны обсуждаться с коллективом», - заявили там. Зайцев утверждает, что «это не так».

30 января 2015 г. в библиотеке института вспыхнул пожар, уничтоживший само здание и около 15% книг. Сотрудники переехали в здание сельхозакадемии на ул. Кржижановского – пока не будет построена новая библиотека на месте сгоревшей. Руководитель института Юрий Пивоваров попал под уголовное дело о мошенничестве. После него в институте сменилось три директора. Сам Пивоваров еще в августе 2016 г. заявил сотрудникам, что «вопрос с переездом окончательно решен» - ИНИОН предполагалось объединить с Всероссийским институтом научной и технической информации РАН. Он призывал коллег «упереться и не уходить», иначе «институту будет нанесен смертельный удар».

Два месяца назад Москомархитектура сообщала о согласовании проекта восстановления сгоревшей библиотеки.