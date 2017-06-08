Москомархитектура согласовала проект восстановления сгоревшей библиотеки ИНИОН

Москомархитектура согласовала проект ООО «Гипрокон» по восстановлению здания библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, которая сгорела в начале 2015 г., сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе комитета. 19 апреля проект рассматривал Архитектурный совет Москвы, но решение отложил для консультаций с экспертами.

С тех пор проект представили авторитетным представителям архитектурного сообщества, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. В частности, в Российской академии архитектуры и строительных наук отметили качество предложенных работ и их одобрили. «Также было предложено организовать работу по сопровождению проекта на стадии разработки рабочей документации и строительства под эгидой академии и Союза архитекторов», - добавил Кузнецов.

Сгоревшее здание считалось примером советского модернизма. По проекту восстановления каркас библиотеки будет заменен на монолитный железобетон. Фасад сохранит исторический облик, единственным отличием станет облицовка натуральным камнем внутренней части двора.