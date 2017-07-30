Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за доведение, склонение или содействие самоубийству. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за такие деяния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», — говорится в сообщении.

Закон существенно увеличивает санкции за указанные деяния, если они совершены в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины или лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного. Также увеличивается наказание для организаторов так называемых «групп смерти» в социальных сетях.

Такие преступления теперь относятся к категории особо тяжких и приравнены по степени тяжести к умышленному убийству.