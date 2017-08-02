Памфилова призвала менять норму о муниципальном фильтре и единый день голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» заявила о необходимости менять законодательную норму о муниципальном фильтре. «Я убеждена, и мою позицию поддерживают многие коллеги по ЦИКу, что норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять. Это мое глубочайшее убеждение», - заявила она.

Памфилова пояснила, что по согласованию с первым замом руководителя президентской администрации Сергеем Кириенко она, как член рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, «в ближайшее время» соберет «экспертов на площадке ЦИКа, чтобы подробно обсудить все возможные варианты». Памфилова пояснила, что с представителями партий консультации ведутся и сейчас.

Конкретные предложения по решению проблемы Памфилова озвучивать не стала, «чтобы не навязывать свое мнение экспертам». «Может, эксперты договорятся, а законодатели услышат их, ведь есть разные варианты. Может, предложат убрать высокий порог в 10% и сделать его самым низким — 5% или даже ниже. Может, нужно, чтобы депутаты не по одной подписи ставили, а сколько хотят. Могут быть более радикальные предложения», - предположила она.

Одной из «жертв» фильтра стал сенатор, выдвигавшийся от КПРФ на выборы главы Бурятии, Вячеслав Мархаев. Заседание рабочей группы ЦИКа по его жалобе после подробного обсуждения перенесено на 4 августа. «Попросили коммунистов, чтобы представили дополнительно все возможные аргументы, направленные на выявление хотя бы минимальных возможностей, не нарушая закон, его зарегистрировать. В пятницу еще раз все подробно проанализируем и примем решение. Очень хотелось бы в целях конкуренции его зарегистрировать, но не ценой нарушения закона», - заявила Памфилова.

Председатель ЦИК также высказала мнение, что «единый день голосования в начале сентября, для явки это тоже отягчающее обстоятельство». Этот вопрос, по ее словам, «остро стоит». Если и сохранять единый день голосования, то его нужно переносить «на позднюю осень либо на позднюю весну», - считает Памфилова. Она советует проводить выборы «точно не в сентябре, а хотя бы с середины октября», но подчеркивает, что и это «вопрос дискуссионный».

Возможные корректировки избирательного законодательства едва ли произойдут до президентских выборов. «Работа не сиюминутная. Думаю, что к следующему парламентскому циклу будет новое законодательство», - пояснила Памфилова.