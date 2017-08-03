Медведев: закон США об антироссийских санкциях – это объявление полноценной торговой войны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал подписанный президентом США закон о санкциях в отношении нашей страны «объявлением полноценной торговой войны». Об этом он написал на своей странице в Facebook. Глава российского правительства также признал, что теперь «надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец», и констатировал кардинальное изменение расклада внутриполитических сил в США.

«Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа», - отмечает Медведев. Трамп, хотя и не был рад санкциям, вынужден был подписать закон, лишающий его части внешнеполитических полномочий – самостоятельно принимать решения об отмене ограничений. «Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых – отстранение его от власти», - уверен Медведев. Он указывает на то, что антироссийская повестка впервые превратилась в ключевую часть внутренней политики США.

Описывая последствия американских санкций для России, премьер, не вдаваясь в детали, отмечает, что они «бессмысленны» и обещает: «Мы справимся».

Трамп подписал законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР 2 августа. В заявлении президента США отмечалось, что он поддерживает «жесткие меры в целях наказания и предотвращения агрессивного и дестабилизирующего поведения» попавших под действие закона стран. При этом Трамп указал на «значительные недостатки» документа. «Конгресс допустил ряд явно неконституционных положений», - говорилось в заявлении президента США. В частности, Белый дом не устраивает общее ограничение полномочий исполнительной власти, возможный ущерб интересам американского бизнеса, ущерб интересам международных партнеров США и ограничение полномочий администрации в части совместных с партнерами санкционных действий в отношении России.