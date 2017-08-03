Песков назвал санкционную политику незаконной и бесперспективной

Ни у кого не должно вызывать сомнений, что Россия будет отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. Вечером 2 августа Песков говорил, что ответные меры на это Москва принимать не будет, подписание закона «де-факто ничего не меняет», ответные меры уже были приняты после того, как закон утвердил конгресс.

«В целом считаем санкционную политику недальновидной, незаконной и бесперспективной», - цитирует Пескова ТАСС. Чиновник высказал мнение, что все страны должны отнестись с пониманием к намерению Ирана отстаивать свои интересы в свете подписания в США закона о новых ограничениях в отношении этой страны. «Все страны, которые столкнулись с таким беззаконием, намерены и будут отстаивать свои интересы», - добавил он.

Пресс-секретарь президента отказался комментировать заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что Вашингтон фактически объявил России торговую войну, ужесточив санкции, и что сторонам «предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах, дальнейшее усиление международной напряженности, отказ от решения важнейших международных проблем». За комментариями Песков переадресовал журналистов к пресс-секретарью премьера Наталье Тимаковой.