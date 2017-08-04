Китай выступил против американского закона об антироссийских санкциях

Министерство иностранных дел Китая высказалось против любых односторонних мер, принимаемых против какой-либо страны, в том числе и против нового закона США о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР.

«Китайская сторона всегда выступала против применения односторонних санкций, мы считаем, что урегулирование разногласий, возникающих между разными странами, должно реализовываться на основе взаимного уважения путем соответствующего равноправного диалога», — заявили в китайском МИДе.

В среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без согласования с конгрессом.