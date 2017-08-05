Донской назвал чудовищной ошибкой выход США из Парижского соглашения

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской назвал чудовищной ошибкой решение США выйти из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями.

«Чудовищная ошибка!!! Трамп фактически абортировал Парижское соглашение, исключив из него США, крупнейшего игрока. Но с точки зрения истории — ничего неожиданного: он повторил действия США по первому международному акту борьбы с изменением климата на планете — Киотскому протоколу», — написал Донской в Facebook.

Сегодня госдепартамент сообщил, что Вашингтон официально уведомил ООН о выходе США из Парижского соглашения по климату.