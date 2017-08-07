Три десятка деятелей культуры потребовали отменить арест бывшего директора «Гоголь-центра»

Более 30 деятелей культуры написали открытое письмо в поддержку обвиняемого в мошенничестве бывшего директора «Гоголь-центра», бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Они просят освободить его из-под ареста, называют эту меру пресечения незаконной, а предъявленное ему обвинение – абсурдным. Текст обращения опубликован на сайте «Эха Москвы». Письмо подписали в том числе режиссеры Александр Сокуров и Павел Лунгин, художественные руководители театров Теодор Курентзис, Иосиф Райхельгауз, Андрей Могучий, Сергей Женовач, Евгений Писарев и Юрий Бутусов, мультипликаторы Юрий Норштейн и Гарри Бардин, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Чулпан Хаматова, Оксана Фандера и Виктория Исакова, журналисты Владимир Познер и Алексей Венедиктов, писатели Виктор Ерофеев, Людмила Улицкая, Людмила Петрушевская и Владимир Сорокин и др.

Авторы письма напоминают, что обвинение утверждает, что деньги на спектакль «Сон в летнюю ночь» в постановке Кирилла Серебренникова были похищены, а спектакль не поставлен, хотя в реальности спектакль «Сон в летнюю ночь» вышел в рамках проекта «Платформа» в 2012 г., был многократно показан в России и за рубежом и до сих пор идет в «Гоголь-центре». Для ареста Малобродского они не видят «ни законных оснований, ни практического смысла» и призывают освободить его на время следствия. «Месяц он провел в следственном изоляторе вообще без возбуждения против него уголовного дела, что просто-напросто незаконно, о чем в суде заявил прокурор», – говорится в обращении.

Деятели культуры напоминают, что арест применяется только при невозможности избрать иную меру пресечения и что президент Владимир Путин также говорил, что в делах по экономическим преступлениям можно использовать заключение под стражу лишь как крайнюю меру. Они надеются, что Мосгорсуд «знает и разделяет позицию президента в отношении обвиняемых в возможном экономическом преступлении».