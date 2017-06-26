Художественные руководители театров Москвы обратились к Бастрыкину

Художественные руководители нескольких театров Москвы попросят председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина изменить меру пресечения фигурантам дела «Седьмой студии». Как сообщил «Интерфаксу» худрук «Ленкома» Марк Захаров, такое письмо будет передано Бастрыкину до конца дня.

«Мы обратимся с просьбой об изменении меры пресечения», – сказал он, добавив, что это «такой гуманистический акт».

Бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшего ее директора Юрия Итина и главного бухгалтера Нину Масляеву обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». 21 июня в суде Малобродского обвинили в хищении денег, выделенных на спектакль «Сон в летнюю ночь», который так и не был поставлен. Адвокат обвиняемого Юлия Лахова указывала, что спектакль поставлен, неоднократно игрался и на него есть многочисленные рецензии. На это прокурор заметила, что «написать можно всякое», а суд прислушался к стороне обвинения.

Малобродский и Масляева арестованы, Итин помещен под домашний арест.