В окружении Дарьи Жуковой отрицают организацию встреч с людьми Трампа

Расстающаяся с Романом Абрамовичем галерист Дарья Жукова не организовывала никаких встреч российских представителей с людьми Дональда Трампа, сообщил «Интерфаксу» источник в ее окружении. О том, что у Жуковой широкие связи в американском истеблишменте и что она знакома с дочерью президента Иванкой и ее деверем Джошуа Кушнером, сообщило издание стартап бывшего шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской. По мнению The Bell, Жукова может быть одной из тех, кто организует контакты российской администрации с окружением Трампа. Высокопоставленный российский чиновник уточнил The Bell, что Абрамович в этих контактах никак не участвует.

Информация об организации встреч «не соответствует действительности», сказал собеседник «Интерфакса». Представитель Абрамовича оставил информацию о связях Жуковой без комментариев. Знакомый галеристки передал The Bell, что она не участвовала в организации встреч российских чиновников с представителями окружения Трампа, а сам вопрос ее удивил.