Осужденные за госизмену жительницы Сочи вышли на свободу

Помилованные президентом России Владимиром Путиным жительницы Сочи Марина Джанджгава и Аник Кесян, которые были осуждены за госизмену из-за SMS в Грузию, вышли на свободу.

29 июля Путин подписал указ о помиловании Кесян и Джанджгавы, который вступил в силу через 10 дней.

11 апреля адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов сообщил, что Кесян и Джанжглава этапированы в следственный изолятор «Лефортово», Инга Титусани, осужденная за аналогичное преступление, в настоящее время отбывает наказание в вологодской колонии.

Как сообщалось, Кесян, Джанджгава и Тутисани были осуждены Краснодарским краевым судом по статье о госизмене за отправленные знакомым в Грузию SMS об открытом перемещении военной техники в Сочи с 2013 по 2015 г. Кесян приговорили к восьми годам лишения свободы, Джанджгаву – к 12 годам, Тутисани – к шести годам лишения свободы.

О деле Кесян рассказала помилованная по делу о госизмене Оксана Севастиди, также осужденная за SMS в Грузию, отправленное незадолго до начала конфликта в Южной Осетии, об остальных осужденных рассказали адвокаты «Команды 29». По словам Павлова, который также защищал Севастиди, в делах за SMS участвовали практически одни и те же судья, прокурор и следователь.