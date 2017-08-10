Мещанский суд начнет рассматривать иск семьи Рауля Валленберга к ФСБ 17 августа

Мещанский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск племянницы дипломата Рауля Валленберга Мари Дюпюи к ФСБ. Как сообщил «Интерфаксу» адвокат истицы Иван Павлов, подготовительное заседание назначено на 17 августа. Дюпюи требует от ФСБ информацию о том, что случилось с Валленбергом после того, как он был задержан в 1945 г. в Будапеште советскими спецслужбами, переправлен в СССР и содержался в тюрьмах. Она просит суд обязать ФСБ представить доступ к оригиналам документов о дипломате и их нецензурированным копиям.

«Столь скорое назначение заседания говорит о том, что это дело уже взято под контроль. Мы опасались, что встретим сопротивление в принятии иска, учитывая, что в последние десятилетия российские госорганы изобретали разнообразные предлоги для того, чтобы не предоставлять информацию по этому делу, - прокомментировал решение суда Павлов. - Уже в следующий четверг мы проясним позицию ФСБ, которая пока никак не комментировала это дело, и узнаем, с чем нам предстоит столкнуться в суде». Иск был подан в Мещанский суд 26 июля. Иск поддержала исследовательская инициатива RWI-70.

В Будапеште Валленберг спас от гибели десятки тысяч евреев во время холокоста. Пользуясь статусом первого секретаря посольства Швеции, который он получил в июле 1944 г., он выдавал евреям документы граждан Швеции, ожидающих репатриации.

В 2000 г. Генпрокуратура России реабилитировала Валленберга и его водителя Вильмоша Лангфельдера, объявив, что они были репрессированы советскими властями по политическим мотивам. По данным надзорного ведомства, граждане нейтральной страны, обладавшие дипломатическим иммунитетом, содержались в советских тюрьмах по подозрению в шпионаже в пользу иностранных разведок. Однако проверка архивов не помогла Генпрокуратуре установить обстоятельства их гибели и найти их личные дела. По официальной версии российской стороны, Валленберг погиб от инфаркта миокарда летом 1947 г. на Лубянке.

Швеция признала Валленберга погибшим в 2016 г.

В марте 2017 г. этого года родственники дипломата направили в ФСБ запрос, в котором просили предоставить доступ к оригиналам документов Внутренней (Лубянской) тюрьмы и тюрьмы «Лефортово» за 1945-1947 гг. «Интерфакс» отмечает, что, несмотря на официальные данные о гибели Валленберга, есть показания других заключенных и сотрудников ФСБ, которые утверждают, что видели или слышали о похожем на Валленберга заключенном после этой даты. Это противоречие могли бы прояснить записи из архивов ФСБ, однако российские власти предоставили неполные и цензурированные копии записей и ни родственникам, ни исследователям так и не удалось получить доступ к оригиналам.