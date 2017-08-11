Власти Приморья выделили 2 млн рублей в качестве компенсаций пострадавшим от паводка

Пострадавшим от паводка жителям Надеждинского и Михайловского районов Приморья власти края выплатят 2 млн руб. из бюджета в качестве компенсации ущерба. Об этом рассказали в администрации региона.

Директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева рассказала, что территориальные комиссии продолжают составлять списки пострадавших. Первыми подали списки Надеждинский и Михайловский районы, поступили заявления от 81 семьи. «Пострадало 77 домов и два огорода. Из краевого резервного фонда жителям будет выплачено около 2 млн руб.», – уточнила она. По ее словам, как только поступят заявления из других пострадавших районов, им также выделят деньги.

Помимо денежных средств пострадавшим оказывается гуманитарная помощь. Грузовики с продуктами питания, питьевой водой, средствами первой необходимости, постельными принадлежностями выезжают в Уссурийский городской округ и Хасанский район. В ближайшее время будет открыт спецсчет для перечисления средств пострадавшим от стихии.