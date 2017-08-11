Мединский назвал причину обысков в Северо-Западной дирекции Минкультуры

Следственные действия 10 августа прошли в Северо-Западной дирекции Министерства культуры в рамках проверки, которая проводится по строительству малой сцены Малого драматического театра (МДТ), сообщил руководитель министерства Владимир Мединский. Днем ранее в пресс-службе дирекции сообщили об обысках и изъятии документов о строительстве новой сцены МДТ. Министр уточнил, что это были не обыски, а осмотры и частичное изъятие документов, передает ТАСС.

По словам Мединского, проверку сначала провело собственное контрольно-ревизионное управление Минкультуры. Затем ведомство расторгло контракт с подрядчиком, «который не вытягивал обязательства» и «взялся за несоразмерные для себя задачи». «Мы обратились в суд, чтобы взыскать с этого подрядчика часть неотработанного аванса, и параллельно обратились в правоохранительные органы, чтобы они помогли нам с этим разобраться. Правоохранительные органы нам помогают, за что им большое спасибо», - сказал чиновник.

Ранее суд признал недействительным разрыв контракта дирекцией Минкульта с подрядчиком - компанией «Стройсоюз СВ». Суд также взыскал с ведомства в пользу подрядчика 70 млн руб. на выплату зарплаты сотрудникам и на получение банковской гарантии. В требованиях дирекции по взысканию 222,6 млн руб. суд отказал. Дирекция это решение обжаловала.

В марте 2017 г. контракт на 2,08 млрд руб. на строительство новой сцены МДТ получила «Трансепт групп» Бориса Ротенберга. «Я был там пару недель назад, и видно, что активно идут работы. Конечно, все эти судебные тяжбы нам мешают. Нам хотелось бы, чтоб подрядчик, который, наверно, без злого умысла не потянул, просто вернул деньги и мы разошлись по-хорошему. Я уверен, что так или иначе театр мы построим, и это будет одни из лучших драматических театров России, проект очень интересный», - отметил Мединский.