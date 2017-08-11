Минобороны опровергло повышенную готовность ПВО из-за КНДР

Минобороны опровергло сегодняшние сообщения СМИ о том, что из-за ситуации вокруг КНДР подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Дальнего Востока приведены в состояние повышенной боевой готовности. «Соединения ПВО круглосуточно несут службу в режиме постоянной боевой готовности. Никакого приведения дислоцированных на Дальнем Востоке частей ПВО в "повышенные" степени боевой готовности не осуществлялось», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны России.

Сегодня ряд СМИ со ссылкой на слова экс-председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова сообщил, что силы ПВО и ВКС усилены в том числе на случай отклонения от цели северокорейской ракеты из-за неверно заложенных координат. «Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе», - приводило слова Озерова «РИА Новости».

Власти КНДР на этой недели заявили, что могут нанести ракетный удар по военным базам США на острове Гуам, где базируются стратегические бомбардировщики.

Президент США Дональд Трамп отметил, что «Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел». В пятницу 11 августа президент заявил, что, «возможно, угроза "огня и ярости" была недостаточно жесткой». Затем Трамп написал в Twitter следующее: «Военное решение полностью готово (locked and loaded) на случай, если Северная Корея поведет себя недостаточно мудро. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет иной путь!»