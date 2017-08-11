Лавров: Москва не приемлет Северную Корею как страну, обладающую ядерным оружием

Россия не приемлет Северную Корею в качестве ядерной державы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«КНДР заявляет сейчас, что она имеет все законные права создавать ядерное оружие, уже даже создала. Вы знаете нашу позицию - мы не приемлем ядерной Северной Кореи, обладающей ядерным оружием», - сказал Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

КНДР подписала договор о нераспространении ядерного оружия, затем выйдя из него, напомнил министр.