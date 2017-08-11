Лавров предостерег Америку от вмешательства в выборы в России

Москва не допустит вмешательства США в выборы в России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Как передает ТАСС, он сказал это участникам форума «Территория смыслов на Клязьме». «Я не знаю, какие планы у посольства США, но было много эпизодов, когда американские дипломаты были замечены в противоправной деятельности, - напомнил он. - Соответствующие наши службы должны принимать соответствующие меры».

На посольство США работает много российских граждан, отметил министр. В соответствии с Венской конвенцией такой персонал может выполнять только техническую работу (водители, машинистки, стенографистки) и не может заниматься «дипломатической деятельностью, включая политические аспекты», добавил он. «Но нередки были случаи, когда сотрудники посольства США из числа нанятых на месте ездили по разным регионам, проводили опросы населения: как они относятся к губернатору, вообще к федеральному центру. В таких ситуациях мы вежливо просим наших американских коллег с этими людьми разорвать служебные отношения», - сообщил Лавров.

«Думаю, что это в американской традиции. Может, они это даже не считают вмешательством, потому что им все можно и это у них в крови. Надеюсь, что после всех голословных обвинений в наш адрес - потому что ни единого факта не было предъявлено в течение 10 месяцев - вся острота этой темы для американского истеблишмента заставит их лишний раз подумать», - сказал руководитель МИД России. Если же такое вмешательство будет, Россия будет руководствоваться своими законами и Венской конвенцией о дипломатических сношениях, пообещал он.

Американцы активно вмешивались в выборы в России и в 2000 г., и в 2012 г., это «всегда было», причем особенно агрессивные попытки были предприняты в 2012-м, говорил ранее президент Владимир Путин режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным». «Я в детали не буду вдаваться, американские партнеры об этом знают», - добавил глава государства. По его словам, он информировал об этом тогдашнего госсекретаря Джона Керри и даже президента Барака Обаму.

В январе 2017 г. об участии американских дипломатов в митингах российской оппозиции Лавров рассказывал, подводя итоги работы своего ведомства за предыдущий год. Он заявил тогда, что во время второго президентского срока Барака Обамы нарастала «недружественная активность» американских спецслужб и что американские дипломаты-мужчины переодевались в женщин для своих целей. «Дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах российской оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде», в частности, Лавров привел случай, когда дипломат, одетый женщиной, заходил в здание и там в туалете переодевался в обычный костюм. Сотрудники военного атташата американского посольства, по словам министра, «очень любят ездить по нашей родине на арендованных машинах без дипномеров и ездят по Калининградской, Мурманской, Воронежской областям, замечены были в Чечне, Новороссийске, вдоль границы с Донбассом исколесили все вдоль и поперек» (цитаты РБК и ТАСС).