«Интерфакс»: в Ингушетии при обстреле погиб полицейский

В Ингушетии неизвестные обстреляли полицейский автомобиль. «В ночь на 13 августа в Назрановском районе Ингушетии на дороге в районе села Али-Юрт неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия машину замначальника ППС Малгобека Тамбиева, в результате чего от полученных тяжелых ранений он скончался», – сообщил «Интерфаксу» информированный источник в силовых структурах региона.

В республике введен план «Перехват», полицейские разыскивают автомобиль «Лада-Приора» белого цвета.

В пресс-службе Главного управления МВД по Ингушетии подтвердили факт случившегося, уточнив, что преступление было совершено на дороге, ведущей в Северную Осетию. В ведомстве отметили, что при обстреле пострадала девочка 2009 года рождения, она была госпитализирована с ранением в плечо.