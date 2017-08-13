В Совфеде прокомментировали данные о переправке в Россию военной техники из Ирана

Зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич прокомментировал публикацию немецкого издания о переправке Ираном в Россию компонентов тяжелых наступательных вооружений. Как сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в западных спецслужбах, Иран переправил нуждающиеся в обслуживании компоненты на российскую базу Хмеймим в Сирии, откуда они на корабле «Спарта-3» были доставлены в Новороссийск. Такие перемещения нарушают резолюцию 2231 Совбеза ООН, отмечает издание.

Клинцевич подчеркнул, что в переправке техники нет никакой необходимости. «Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах. Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять. Эта подготовка была предусмотрена контрактами на поставку техники», — заявил он, добавив, что иранских специалистов готовили в соответствии с международными нормами.