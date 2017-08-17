Главный стратег Белого дома рассказал об экономической войне США с Китаем

Белому дому следовало бы «маниакально сосредоточиться» на «экономической войне» с Китаем, в состоянии которой сегодня находятся США, уверен главный советник президента Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон. Об этом он заявил в беседе с репортером The American Prospect.

«Они не стесняются говорить о своих планах. Один из нас окажется гегемоном через 25 или 30 лет, и это будут они, если мы продолжим идти по этому пути», - считает Бэннон. Он уверен, что сейчас Вашингтон проигрывает Пекину и, если так пойдет и дальше, то уже через 10 лет настанет «переломный момент, после которого мы никогда не сможем восстановиться».

Главный стратег Трампа настаивает на том, что США должны обратиться к разделу 301 закона о торговле 1974 г. Документ дает президенту США полномочия по введению санкций против стран, нарушающих международные торговые договоры. Бэннон обвиняет Китай в нарушении интеллектуальных прав американских компаний и демпинге на сталь и алюминий.

Накануне Трамп подписал указ, предписывающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру изучить возможные нарушения интеллектуальных прав американских компаний со стороны Китая. Американский президент расценивал это как большой шаг. На предварительное исследование вопроса отводится год, после чего Вашингтон сможет запустить процедуру официального расследования, ужесточающую торговые правила в отношении Китая. Она, в частности, допускает введение пошлин на отдельные китайские товары. Чиновники Белого дома оценивают объем хищений интеллектуальной собственности Китаем в $600 млрд.

Министерство торговли Китая выразило серьезную озабоченность в связи с указом Трампа.