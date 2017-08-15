Пекин выразил озабоченность в связи с решением Трампа в сфере взаимной торговли

Министерство торговли Китая выразило серьезную озабоченность в связи с тем, что президент США Дональд Трамп своим приказом поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру изучить возможные нарушения интеллектуальных прав американских компаний в Китае. Если нарушения подтвердятся, американское законодательство позволит США повысить пошлины на китайский импорт. «Надеемся, что торговый представитель США с уважением отнесется к фактам и будет действовать благоразумно», – цитирует «Синьхуа» заявление министерства.

Если же этого не произойдет и американская сторона примет меры, которые повредят двусторонним связям в торговле, Китай сделает все необходимое для защиты своих законных прав и интересов, пообещало ведомство.

Сообщая о решении Трампа подписать приказ о расследовании, «Синьхуа» в первой же фразе отметило, что решение было принято, несмотря на «опасения, что это может навредить взаимной торговле».

14 августа государственная газета Сhina Daily в редакционной статье предупредила, что само подписание приказа о начале расследования «отравит» двусторонние отношения. Издание напомнило слова президента США о том, что с Китаем можно было бы действовать более мирно, если бы тот активнее пытался повлиять на КНДР, чтобы заставить ее отказаться от ракетных испытаний и ядерной программы. «С учетом того, что Трамп относится к внешней политике как к сделкам, невозможно не обращать внимания на то, что он все больше разочаровывается в том, что ему кажется неспособностью Китая призвать КНДР к порядку», – цитировало статью Reuters. В редакции убеждены, что политизация торговли не поможет продвижению интересов США.

В тот же день представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила на брифинге, что не следует увязывать воедино китайско-американские торгово-экономические отношения и урегулирование ситуации на Корейском полуострове.