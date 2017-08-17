Подготовка по иску родственников Валленберга к ФСБ отложена на месяц

Мещанский суд Москвы перенес на 18 сентября досудебную подготовку по иску семьи дипломата Рауля Валленберга к ФСБ о раскрытии его судьбы после ареста. Как сказала ТАСС представитель истцов Дарья Сухих, заседание по подготовке к тяжбе было назначено на 17 августа, но представитель ФСБ пришел без подготовленной правовой позиции. «Поэтому суд не смог назначить дату рассмотрения дела по существу и перенес подготовительное заседание», - сказала она.

Племянница Валленберга Мари Дюпюи требует через суд от ФСБ информацию о том, что случилось с Валленбергом после того, как он был задержан в 1945 г. в Будапеште советскими спецслужбами, переправлен в СССР и содержался в тюрьмах. Она просит суд обязать ФСБ предоставить доступ к оригиналам документов о дипломате и их нецензурированным копиям.

В Будапеште Валленберг спас от гибели десятки тысяч евреев во время холокоста. Пользуясь статусом первого секретаря посольства Швеции, который он получил в июле 1944 г., он выдавал евреям документы граждан Швеции, ожидающих репатриации.

В 2000 г. Генпрокуратура России реабилитировала Валленберга и его водителя Вильмоша Лангфельдера, объявив, что они были репрессированы советскими властями по политическим мотивам. По данным надзорного ведомства, граждане нейтральной страны, обладавшие дипломатическим иммунитетом, содержались в советских тюрьмах по подозрению в шпионаже в пользу иностранных разведок. Однако проверка архивов не помогла Генпрокуратуре установить обстоятельства их гибели и найти их личные дела. По официальной версии российской стороны, Валленберг погиб от инфаркта миокарда летом 1947 г. на Лубянке.

Швеция признала Валленберга погибшим в 2016 г.