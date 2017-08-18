Новак: Россия и Турция могут урегулировать вопрос о томатах до 20 октября

Россия и Турция могут до 20 октября урегулировать вопрос о поставках в Россию турецких томатов, заявил сегодня министр энергетики России Александр Новак.

«Я думаю, конечно, - ответил министр на вопрос о возможности соглашения о поставке томатов до заседания российско-турецкой межправительственной комиссии 20 октября. - Мы надеемся, что к этому времени [к 20 октября] все уже будет понятно и четко».

Новак сообщил, что вопрос о поставках обсуждался на прошедших в Измире российско-турецких консультациях. «Договорились, что 13 сентября будет проведена рабочая группа по сельскому хозяйству в рамках межправкомиссии. К этой дате уже будут разработаны необходимые документы о снятии ограничений на все виды оставшейся сельскохозяйственной продукции, - сказал он - А по томатам отдельно будут подготовлены предложения. Но конкретные параметры будут разработаны нашими сельскохозяйственными министерствами с учетом сезонности, как было в соответствующем поручении».

"Мы нацелены на полное снятие ограничений", - заявил министр.

Россия не собирается возобновлять импорт томатов из Турции, заявил в начале августа министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Это «неправильно и несправедливо» по отношению к собственным товаропроизводителям, отметил он. Производство овощей в России с 2014 по 2017 г. выросло на 30%, заметил министр. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщал, что Россия и Турция обсудят вопрос ограничения поставок турецких томатов в Россию на выставке в Измире 18 августа. С 1 января 2016 г. из-за осложнения политических отношений Россия запретила ввоз некоторой сельхозпродукции из Турции.